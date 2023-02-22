До «Реала» пять мячей в еврокубках «Ливерпулю» забивал лишь «Аякс» времён Кройфа

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала».

Как оказалось, «Реал» - лишь вторая команда в истории, которая забила пять мячей в еврокубковом матче «Ливерпулю». Первой был, напомним, амстердамский «Аякс» времен начальной стадии карьеры легендарного Йохана Кройфа - это случилось в декабре 1966, «Аякс» выиграл со счетом 5:1, а «летучий голландец» забил два мяча.

Напомним, что ответный матч этих двух команд состоится пятнадцатого марта в Мадриде.