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Лига чемпионов

До «Реала» пять мячей в еврокубках «Ливерпулю» забивал лишь «Аякс» времён Кройфа

22 Февраля 2023 • 03:30 Комментировать
Ливерпуль
2:5
Реал Мадрид
окончен

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала».

Как оказалось, «Реал» - лишь вторая команда в истории, которая забила пять мячей в еврокубковом матче «Ливерпулю». Первой был, напомним, амстердамский «Аякс» времен начальной стадии карьеры легендарного Йохана Кройфа - это случилось в декабре 1966, «Аякс» выиграл со счетом 5:1, а «летучий голландец» забил два мяча.

Напомним, что ответный матч этих двух команд состоится пятнадцатого марта в Мадриде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Аякс
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