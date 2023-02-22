Бензема: «Мы хотим снова выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался после победы над «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2).

Первая встреча противостояния довольно неожиданно завершилась разгромом мерсисайдцев на «Энфилде». Бензема стал автором дубля, также дублем отметился Винисиус Жуниор. Ещё один мяч в свой актив записал Эдер Милитао.

«На «Сантьяго Бернабеу» нас ждёт ещё один выдающийся матч, – заявил после победы французский нападающий. – Мы решительно настроены. Мы хотим снова выиграть Лигу чемпионов», – сказал действующий обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир прошлого розыгрыша самого престижного еврокубка.