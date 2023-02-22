Джеррард прокомментировал унизительное поражение «Ливерпуля» от «Реала»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал крупное поражение команды Юргена Клоппа от мадридского «Реала» (2:5).

На быстрые голы Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха гости «Энфилда» ответили пятью мячами, три из которых были забиты во втором тайме. По дублю на свой счёт записали Винисиус Жуниор и Карим Бензема, ещё однажды отличился Эдер Милитао.

«Такова суровая реальность. Даже такие молодые игроки, как Камавинга, выглядят такими зрелыми и уверенными. Иногда нужно просто признать, что соперник сильнее», – приводит английские СМИ слова Джеррарда после матча.