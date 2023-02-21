Гранат не видит фаворита в паре «Реала» и «Ливерпуля»

Бывший российский защитник Владимир Гранат сделал прогноз на первый матч в одной из самых интересных лигочемпионских пар на стадии 1/8 финала.

«Тут нет фаворитов абсолютно, шансы 50 на 50. Все будет зависеть от того, как пройдет первый матч на «Энфилде». Хотел бы увидеть результативный футбол, ведь обе команды играют в атаку. Надеюсь, будет интересный матч с обилием голевых моментов. Брат болеет за «Ливерпуль», я — за «Реал». Пусть будет счет 2:2 или 3:3», - цитирует Граната Sport24.

Эксперт добавил, что «Ливерпуль» может бросить все силы на завоевание Кубка Лиги чемпионов, так как борьба за чемпионство в АПЛ уже провалена.

Напомним, очная встреча «Ливерпуля» и «Реала» пройдёт завтра в Ливерпуле на арене «Энфилд Роуд». Если вдруг вы плохо следили за футболом в том сезоне, то напоминаем – эти два клуба встретились в финале Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году.