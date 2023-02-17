Кроос точно не сыграет с «Ливерпулем»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос точно не примет участие в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом сообщает журналист издания Relevo Серхио Сантос в своих социальных сетях.

По информации источника, футболист продолжает лечить свои проблемы с желудком. Из-за болезни Кроос потерял много веса и мышечной массы. Ещё неизвестно, когда Тони наберёт форму и будет готов вернуться на поле.

Напомним, нынешний сезон может стать последним для Крооса в футболке мадридского «Реала», ведь летом у 33-летнего полузащитника заканчивается контракт с командой Карло Анчелотти.