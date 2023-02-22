Робертсон - второй шотландец, сыгравший 50 матчей в Лиге чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала».

Для защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона этот матч был 50-м в карьере в Лиге чемпионов, хотя отметить его должным образом команда, очевидно, не сумела. Роберстон - второй шотландский игрок, который принял участие в 50 и более матчах ЛЧ. Лидер по этому показателю - Даррен Флетчер, он сыграл в 62 матчах.

Впрочем, если учитывать и Кубок чемпионов, то там есть другой лидер - Кенни Далглиш, у которого аж 68 матчей в самом престижном клубном турнире всего европейского футбола, как бы он ни назывался.