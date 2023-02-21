Анчелотти: «Ливерпуль» – один из самых трудных соперников»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями относительно уровня нынешнего «Ливерпуля».

Команда Юргена Клоппа неудачно проводит сезон в чемпионате Англии, однако итальянский специалист считает, что «красные» по-прежнему крайне опасны: «Ливерпуль» – один из самых трудных соперников, который только может быть. Я с огромным уважением отношусь к этой команде, будет очень непросто вновь противостоять им», – сказал в интервью BT Анчелотти незадолго до стартового свистка.

Первый поединок «Ливерпуля» и «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится на «Энфилде». Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.