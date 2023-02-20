Гакпо: «Хочу доказать, что способен показывать хороший уровень в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился ожиданиями от своих выступлений в Лиге чемпионов. Напомним, команда нидерландца завтра сыграет первый матч ⅛ финала против мадридского «Реала» на «Энфилде».

«Это плей-офф Лиги чемпионов. Мы хотим доказать, что являемся хорошей командой и выиграть как дома, так и на выезде. Для меня это будет всего второй матч в Лиге чемпионов. Хочу доказать, что способен показывать хороший уровень в этом турнире», – сказал Гакпо на пресс-конференции.

Гакпо не участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне, так как его ПСВ не смог справиться с «Глазго Рейнджерс» в квалификационном раунде.