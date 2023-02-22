Бензема побил рекорд ди Натале

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сражается в гостевом матче с «Ливерпулем», игра получается очень результативной и два мяча в ней забил французский нападающий Карим Бензема.

Как оказалось, Карим Бензема стал самым возрастным игроком, который забил «Ливерпулю» на его легендарном стадионе «Энфилд» в матче европейского турнира. Предыдущий рекорд принадлежал итальянскому нападающему Антонио ди Натале. Тот забил на «Энфилде» в октябре 2012 года в составе «Удинезе», тогда это был матч в рамках группового турнира Лиги Европы.

Следить за событиями игры между «Ливерпулем» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.