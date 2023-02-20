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Тчуамени не поехал с «Реалом» на матч против «Ливерпуля»

20 Февраля 2023 • 13:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
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21.02 23:00

Мадридский «Реал» официально объявил, что опорный полузащитник команды Орельен Тчуамени пропустит матч против «Ливерпуля», который состоится завтра в 23:00 по московскому времени на стадионе «Энфилд».

Напомним. Тчуамени также пропустил последний тур чемпионата Испании, где «Реал» справился с «Осасуной» на выезде со счётом 2:0. Причина отсутствия таилась в простуде, но в стане «королевского клуба» были уверены, что француз успеет восстановиться к поединку с «Ливерпулем».

Тем не менее, Тчуамени совершенно точно пропустит игру с мерсисайдцами. Вероятно, вместо него место на поле займёт Дани Себальос, который в последнее время чаще стал получать игровые минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Орельен Тчуамени
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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