«Ливерпуль» не проигрывал 2:5 дома с 1951 года

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала». При этом подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа по ходу матча вели в счете с разницей в два мяча, но это им не помогло.

Как оказалось, «Ливерпуль» не проигрывал в домашнем матче со счетом 2:5 с далекого 1951 года - тогда это случилось 27 октября, и это была игра против «Вест Бромвича» в рамках английского чемпионата.

Ответный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится пятнадцатого марта в Мадриде.