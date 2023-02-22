Ширер: «Мастер-класс от «Реала»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала». Унижение «Ливерпуля» прокомментировал легендарный английский нападающий Алан Ширер:

- Это был мастер-класс от «Реала», как не надо терять веру в себя и придерживаться выбранной тактики. Когда у вас такие игроки, как Винисиус и Лука Модрич, это легче. Камавинга и Бензема дополняют такой состав. Это опытная команда, и она наказала сегодня «Ливерпуль», - считает Алан Ширер, слова которого цитирует BBC Sport.