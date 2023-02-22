Ван Дейк: «Мы должны верить в чудо»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался после разгрома от мадридского «Реала» (2:5).

Несмотря на неутешительный результат домашнего матча 1/8 финала, нидерландский игрок верит в успешный итог противостояния: «Суровая реальность такова – мы проиграли дома со счётом 2:5. Теперь перед нами почти невыполнимая задача, но футбол полон чудес, и мы, надеюсь, сумеем совершить чудо в Мадриде. Мы должны сплотиться и поверить в себя. Это не лучший сезон для клуба, но неудачи – часть футбола. Стойкость определяется умением справляться с трудностями», – приводит CBS слова ван Дейка.

Ответный матч «Реала» против «Ливерпуля» пройдёт 15 марта.