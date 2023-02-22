Рюдигер: «Это просто сумасшествие»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала». Немецкий защитник «Реала» Антонио Рюдигер поведал, что это лучший вечер в его футбольной карьере.

- Сумасшествие. Мы верили в себя в ходе матча, и такое возвращение - это, повторюсь, сумасшествие. Нам нужен был один гол - и мы его забили быстро. После этого мы вернулись. Такого вечера еще не было в моей футбольной карьере, - цитирует Рюдигера телеканал DAZN.

Ответный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится пятнадцатого марта в Мадриде.