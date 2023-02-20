«Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов: 4 чётких сигнала, что это правда

Совсем скоро в дома любителей футбола постучится событие под названием «Лига чемпионов». Этот футбольный праздник каждый встречает по-своему. Нейтральные болельщики – с воодушевлением, ведь наверняка их ожидает красивый, а местами и результативный футбол. Фанаты фаворитов – с надеждой на успех своей команды. Но есть лагерь болельщиков, который с опаской ждёт возобновления турнира. Прежде всего речь идёт о поклонниках «Ливерпуля». Причин для опасения немало, так как «красные» проваливают сезон, идя на 10-м месте в АПЛ, да и с Кубком лиги им пришлось попрощаться, уступив в 1/8 «Манчестер Сити» 2:3. Аналогичная ситуация и с Кубком Англии, где в четвёртом раунде подопечные Клоппа уступили скромному «Брайтону» со счётом 1:2.

Что касается Лиги чемпионов, то и здесь «Ливерпулю» ничего хорошего не светит. «Красные» в плохой форме, ещё и попали на «Реал», который является действующим победителем турнира и фаворитом соответственно. Более того, и баланс личных встреч полностью на стороне «сливочных». Кажется, «красным» не за что зацепиться. Однако даже в такой ситуации болельщикам английской команды можно найти чуточку оптимизма. В нашем материале мы разберём предпосылки, которые могут помочь «Ливерпулю» спасти сезон.

Сезон-2004-2005 складывался для «красных» по схожему сценарию»

Уверен, что все помнят по-настоящему сумасшедший финал, в котором «Ливерпуль» горел со счётом 0:3 после первого тайма с «Миланом», но каким-то чудом «красные» смогли переломить ход встречи и вытянуть свой счастливый билет в серии пенальти. Ну а если бы не победа «Ливерпуля» в последнем туре группового этапа над «Олимпиакосом» 3:1, то победитель Лиги чемпионов был бы совершенно иным, так как подопечные Бенитеса не вышли бы из группы: после 6 туров групповго этапа у «Ливерпуля» и «Олимпиакоса» было по 10 очков, но из группы вышли «красные», так как у них было преимущество по личным встречам.

Но начиналось всё для подопечных Бенитеса не так радужно. Практически с ходу они выбыли из чемпионской гонки в АПЛ, имея после 5 туров всего 7 очков. В похожем темпе они и продолжили сезон, завершив его на 5-м месте вне зоны Лиги чемпионов. Благо та легендарная победа в Стамбуле позволила «Ливерпулю» выступить в главном европейском клубном турнире на следующий сезон.

Кубок Англии сложился для команды Рафы Бенитеса не лучшим образом – свой турнирный путь они закончили в 3-м раунде. Обидчиком «красных» стал «Бернли», которому «Ливерпуль» уступил 0:1.

Правда, в Кубке лиги наши герои едва не добились успеха: лишь в финале путь к победе им преградил «Челси» (2:3 в дополнительное время). Что и говорить, фортуна переменчива. В матче против «аристократов» она отвернулась от «красных», а вот в стамбульском финале она повернулась к ним лицом.

Согласитесь, что здесь напрашивается определённая аналогия с сезоном-2004/2005. История повторяется дважды?..

При Клоппе команда ни разу не проваливалась по всем фронтам

На момент прихода в клуб Юргена Клоппа команда находилась в упадке и не претендовала на победу в крупных турнирах (лишь в 2013 году «красные» могли выиграть АПЛ). Немецкий специалист заступил на свой пост с 8 октября 2015 года, и в «Ливерпуле» наметились хорошие сдвиги. Да, в чемпионате дела были плохи, и команда свой чемпионат закончила на 8-м месте. Но зато «красные» смогли выйти в финал Лиги Европы и финал Кубка лиги. Такие результаты уже выглядели как определённый успех.

Сезон-2016/2017 выглядел немного скромнее. Разве что можно вспомнить 4-е место в АПЛ, которое позволило команде Клоппа вернуться в Лигу чемпионов.

В следующем сезоне «Ливерпуль» сделал огромный шаг в своём развитии. Что касается АПЛ, то они повторили свой прошлогодний результат. Настоящим прорывом стал выход команды в финал Лиги чемпионов, в котором они уступили «Реалу» 1:3.

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Раньше наши герои всё стучались в окно выдающихся результатов, а сезон-2018/2019 открыл им простор для крутых перемен. В АПЛ команда заняла 2-е место, набрав 97 очков и уступив «Манчестер Сити», у которых на два очка оказалось больше. Но настоящим успехом стала победа в Лиге чемпионов. В финале парни Клоппа обыграли «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Не думали англичане останавливаться на достигнутом и в следующем сезоне. Да, путь в 1/8 Лиги чемпионов «Ливерпулю» преградил грозный «Атлетико», но на этом большие неудачи для «красных» закончились. Для «Ливерпуля» тот сезон ознаменовался первым за 35 лет титулом чемпиона Англии, также в клубную копилку добавились победы в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Сезон-2020/2021 оказался куда более скромным на успехи, однако команда смогла занять 3-е место в АПЛ.

Следующий год стал удачным для команды. «Красные» успешно выступили во всех турнирах. Команда до последнего боролась за чемпионство, однако упустила его в последнем туре, отдав титул «Манчестер Сити». Внутренние кубковые соревнования сложились удачно для «Ливерпуля». Что в полуфинале Кубка Англии, что в финале подопечные Клоппа победили, два раза обыграв лондонский «Челси» по пенальти (причём оба раза основное время заканчивалось со счётом 0:0).

Подопечные Клоппа смогли в третий раз за 5 лет выйти в финал Лиги чемпионов, однако, как и в 2018 году, «красные» уступили мадридскому «Реалу» 0:1

Относительно ровная игра против прямых конкурентов

Против прямых конкурентов «Ливерпуль» выглядит пусть и не лучшим образом, но и не всегда смотрится блекло. Да, были поражения от «МЮ» 1:2, от «Арсенала» 2:3. Зато была победа в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» 3:1, хотя «красные» и уступили подопечным Гвардиолы 2:3 в 4-м раунде Кубка лиги.

Если возвращаться к чемпионату, то были и победы: над «Ньюкаслом» – 2:1, над «Манчестер Сити» – 1:0, а также была одержана победа над «Тоттенхэмом» – 2:1. Стоит вспомнить и про нулевую ничью в матче с «Челси».

Ровное выступление в еврокубках

Здесь достаточно привести всего одну маленькую статистику. За 7 лет при Клоппе команда четыре раза добиралась до финалов еврокубков. Один раз в финал ЛЕ, остальные три – в финал ЛЧ. Как говорится, ещё один показатель, который может греть души фанатов «Ливерпуля».

Антон КАРАСЕВИЧ