«Реал» забил по пять мячей в двух матчах кряду в Лиге чемпионов - такое случилось впервые в 21-м веке

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала». Как оказалось, мадридский клуб впервые в 21-м веке забил по пять или более мячей в двух матчах Лиги чемпионов кряду.

Напомним, что в последней игре предыдущего раунда, против шотландского «Селтика», «Реал» выиграл со счетом 5:1. В последний раз нечто подобное с «Реалом» случилось аж осенью 1998 года - тогда на групповом раунде «Реал» выиграл у австрийского «Штурма» в двух матчах кряду - 6:1 и 5:1.