Каррагер раскритиковал ван Дейка после поражения «Реалу»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру Виргила ван Дейка во встрече Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Несколько месяцев назад Виргил ван Дейк сказал, что я не попаду в нынешнюю четвёрку защитников «Ливерпуля». Я думаю, что занял бы его место в настоящий момент», — приводит слова экс-футболиста английской сборной издание CBS Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» уступил «королевскому» клубу в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:5, ведя к 21-й минуте 2:0.