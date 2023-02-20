Рюдигер может сыграть левого защитника в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти задумывается над тем, чтобы перевести центрального защитника Антонио Рюдигера на левый фланг обороны в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на «Энфилде». Напомним, игра состоится завтра в 23:00 по московскому времени.

Недавно в команду вернулся Давид Алаба, который хоть и является номинальным центральным защитником, но большую часть карьеры отыграл на левом фланге обороны. Анчелотти хочет поставить австрийца в центр, а Рюдигера слева.

Ранее Рюдигер выступал в АПЛ за «Челси» и провёл целых 10 матчей против «Ливерпуля». В этих играх немец одержал три победы, трижды сыграл вничью и четырежды проиграл.