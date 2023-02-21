Нуньес поразил ворота «Реала» пяткой

Форвард «Ливерпуля» забил изящный гол в ворота мадридского «Реала» в самом старте лигочемпионской игры – на 4-й минуте первого тайма. Уругваец получил пас в штрафной площади от Мохамеда Салаха, освободился от опеки двух защитников и поразил ворота Тибо Куртуа.

Матч «Реала» и «Ливерпуля» продолжается, не упустите самые интересные моменты первой встречи пары в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в трансляции от портала Liveresult.ru, на данный момент на табло увеличился - Салах оформил второй гол хозяев.