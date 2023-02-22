Де Лаурентис: «В Лиге чемпионов легко не бывает!»

Итальянский «Наполи» подтвердил статус потенциального фаворита Лиги чемпионов, выиграв в гостевом матче у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0. Голы записали на свой счет Виктор Осимхен, а также Джованни ди Лоренцо. Успехом команды очень доволен президент клуба Аурелио де Лаурентис - как всегда лаконично, но в известной степени высокопарно, он поделился своими эмоциями в социальных сетях.

- Выигрывать в Лиге чемпионов всегда непросто, особенно в Германии, особенно в стиле. Все молодцы!, - написал де Лаурентис.

Напомним, что ответный матч этих команд состоится в Неаполе пятнадцатого марта.