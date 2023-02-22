Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в еврокубках, обойдя Джеррарда

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах обошёл Стивена Джеррарда и единолично возглавил список лучших бомбардиров «красных» в еврокубках. Теперь у египтянина 42 гола в европейских соревнованиях, а у легендарного капитана «Ливерпуля» - 41 гол.

Напомним, Салах поразил ворота мадридского «Реала» на 14-й минуте очной встречи, которая в эти минуты проходит в Ливерпуле на «Энфилд Роуд», счёт на табло равный – 2:2, на голы Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха дублем ответил Винисиус Жуниор.

Не пропуститевторой тайм увлекательной битвы между прошлогодними финалистами Лиги чемпионов.