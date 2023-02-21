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Лига чемпионов

​Деменко поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» - «Реал»

21 Февраля 2023 • 16:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1 2.30 X 3.50 2 3.25
Через 5 ч. 17 мин.

Во вторник вечером «Ливерпуль» и «Реал» сразятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Своими ожиданиями от этой битвы поделился известный в прошлом российский футболист Максим Деменко.

По словам Деменко, «Ливерпуль» навяжет борьбу «Реалу». Экс-игрок «Спартака» отметил, что команда Юргена Клоппа способна преподнести сюрприз любому противнику.

«На самом деле команды абсолютно одинаковы. «Реал» более уверен в себе. Но, повторюсь, Лига чемпионов – совсем другой турнир нежели чемпионат Испании. В этом матче лёгкой победы для «Реала» точно не будет», - сказал Деменко, чьи слова приводит Vprognoze.

«Ливерпуль» и «Реал» начнут матч на «Энфилде» в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Максим Деменко
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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