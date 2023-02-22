«Ливерпуль» почти три года не проигрывал в Лиге чемпионов, открывая счёт

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала».

А начиналось все для «Ливерпуля», что называется, за здравие - в первые пятнадцать минут команда Юргена Клоппа забила два мяча. Как оказалось, «Ливерпуль» проиграл, открыв счет в матче Лиги чемпионов, впервые за почти три года.

В предыдущий раз, кстати, это также случилось в матче против испанской команды, более того, против мадридской команды - это был «Атлетико» 11 марта 2020 года, уже буквально накануне, в последние дни перед тем, как Европа погрузилась в «ковидную паузу».