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Модрич, Тчуамени и Камавинга выйдут в стартовом составе «Реала» на матч с «Ливерпулем»

20 Февраля 2023 • 11:22 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
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21.02 23:00

Стало известно, как будет выглядеть полузащита «Реала» в первом матче ⅛ финала против «Ливерпуля», который состоится завтра на «Энфилде» в 23:00 по московскому времени. По информации от Diario AS, в центре поля у «королевского клуба» выйдут три футболиста – Лука Модрич, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

Федерико Вальверде, скорее всего, займёт позицию на правом фланге атаки, чтобы добавить команде больше оборонительных качеств. Напомним, Тони Кроос пропустит игру из-за проблем с желудком.

«Реал» и «Ливерпуль» сыграли между собой в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов в Париже. Тогда команда Карло Анчелотти одержала минимальную победу 1:0 благодаря голу Федерико Вальверде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лука Модрич Эдуардо Камавинга Орельен Тчуамени
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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