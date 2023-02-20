Модрич, Тчуамени и Камавинга выйдут в стартовом составе «Реала» на матч с «Ливерпулем»

Стало известно, как будет выглядеть полузащита «Реала» в первом матче ⅛ финала против «Ливерпуля», который состоится завтра на «Энфилде» в 23:00 по московскому времени. По информации от Diario AS, в центре поля у «королевского клуба» выйдут три футболиста – Лука Модрич, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

Федерико Вальверде, скорее всего, займёт позицию на правом фланге атаки, чтобы добавить команде больше оборонительных качеств. Напомним, Тони Кроос пропустит игру из-за проблем с желудком.

«Реал» и «Ливерпуль» сыграли между собой в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов в Париже. Тогда команда Карло Анчелотти одержала минимальную победу 1:0 благодаря голу Федерико Вальверде.