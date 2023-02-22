Клопп прокомментировал крупное поражение от «Реала»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился впечатлениями после провала своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Красные» уступили на своём поле со счётом 2:5, забив при этом два первых гола в матче.

«Начало было выдающимся, я видел настоящий «Ливерпуль». Именно так мы хотели играть. Мы не могли позволять себе пропускать таким образом – особенно это касается второго гола.

Пропустив в третий раз, мы лишились импульса, который так и не смогли вернуть, в то время как «Реал» становился всё более уверенным в себе.

Впереди большой вызов – матч в Мадриде. Но сначала мы должны показать, что извлекли урок, в поединках Премьер-лиги», – цитирует BBC Клоппа.