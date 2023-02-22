Куртуа: «Мяч ударился о моё колено»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала». Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал свою ошибку, которая привела к голу Салаха.

- Второй их гол случился из-за моей ошибки. контролировал мяч и хотел его отдать, но увидел, что Салах остановился и решил переиграть, перекинуть мяч на правую ногу, но он ударился о мое колено, - цитирует слова игрока BBC Sport.

Напомним, что ответный матч этих двух команд состоится пятнадцатого марта в Мадриде.