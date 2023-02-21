Клопп летом хотел видеть Вальверде в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прошлым летом хотел видеть в своей команде полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По сведениям источника, Клопп видел в Вальверде футболиста на долгосрочную перспективу, но уругваец принял решение остаться в «Реал», так как в будущем мечатет стать капитаном «королевского клуба».

Напомним, в финале Лиги чемпионов прошлого сезона Вальверде забил победный гол «Реала» в ворота «Ливерпуля». Сегодня команды вновь сыграют между собой в самом престижном еврокубке, но на этот раз на стадии ⅛ финала.