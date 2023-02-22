Лаллана: «Совсем не тот «Ливерпуль»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала». Унижение «Ливерпуля» прокомментировал бывший футболист клуба Адам Лаллана.

- Я не знаю, будут ли репрессии после такого, может, это ошибочное слово, но что-то с этим надо делать. «Ливерпулю» нужен был хороший вечер сегодня, все начиналось просто здорово, но пять пропущенных мячей показали, где на самом деле находится в данный момент команда. Это совсем не тот, былой «Ливерпуль», - цитирует слова Лалланы BBC Sport.