Назначен судья на матч «Ливерпуль» - «Реал»

УЕФА обнародовал информацию о судейских назначениях на вторничные матчи Лиги чемпионов.

Матч «Ливерпуля» и «Реала» обслужит бригада Иштвана Ковача из Румынии. У мониторов ВАР будут работать итальянцы – Массимилиано Иррати и Марко Гуида.

Что касается игры «Айнтрахта» и «Наполи», то в поле будет работать Артур Диаш из Португалии. В качестве видеоассистентов трудиться будут его соотечественники – Тьягу Мартинш (ВАР) и Жоау Пиньейру (АВАР).

Матчи «Ливерпуль» - «Реал» и «Айнтрахт» - «Наполи» стартуют 21 февраля в 23:00 по московскому времени. Текстовые трансляции пройдут на LiveResult.