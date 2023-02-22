Винисиус - самый молодой автор дубля на «Энфилде» со времён Йохана Кройфа

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сражается в гостевом матче с «Ливерпулем», игра получается очень результативной, и два гола в ней забил разильский нападающий мадридского гранда Винисиус Жуниор. Сейчас нападающему действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе - 22 года 224 дня.

И он стал, таким образом, самым молодым автором дубля в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в рамках любых европейских турнирах со времен легендарного Йохана Кройфа. Лучший футболист в истории нидерландского футбола забил два гола «Ливерпулю» в возрасте 19 лет 233 дней, было это в 1966 году.

Следить за событиями игры между «Ливерпулем» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.