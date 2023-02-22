«Реал» стал первой командой, забившей 4 или более гола «Ливерпулю» на выезде в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» сокрушает «Ливерпуль» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на «Энфилде».

На перерыв команды ушли при счёте 2:2, причём «сливочным» пришлось отыгрываться после двух безответных мячей, пропущенных уже к 14-й минуте. За первую половину второго тайма гости провели в ворота Алиссона уже три гола, установив рекорд. Согласно сведениям Opta, впервые кому-либо удалось забить четыре или более голов в выездном матче против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Текстовая трансляция поединка доступна на сайте Liveresult.ru. Ответный матч будет сыгран 15 марта на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.