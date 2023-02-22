«Ливерпуль» превзошёл достижение, которое было установлено в матче ЛЧ с участием «Спартака»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала». При этом подопечные Юргена Клоппа вели в счете с разницей в два мяча.

Как оказалось, «Ливерпуль» - первая команда в истории Лиги чемпионов, которая вела в счете с разницей в два гола, но в итоге проиграла с дефицитом в три мяча, на любой стадии турнира.

Ранее плюс два превращались в худшем случае в минус два - любопытно, что в одном из таких случаев поучаствовал московский «Спартак», в сезоне 1995/1996 команда проигрывала 0:2 норвежскому «Русенборгу», но выиграла в итоге 4:2, причем тоже на выезде.