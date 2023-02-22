Бензема стал третьим игроком, забившим 75 голов за один клуб в Лиге чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сражается в гостевом матче с «Ливерпулем», игра получается очень результативной и два мяча в ней забил французский нападающий Карим Бензема.

Он стал всего лишь третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 75 голов за один клуб в самом престижном турнире европейского футбола. Впереди Лионель Месси, забивший 120 голов за «Барселону», и Криштиану Роналду, у которого 105 голов за «Реал».

Следить за событиями игры между «Ливерпулем» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.