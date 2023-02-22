Матч-шедевр на «Энфилде»! «Реал» пропустил два к 14-й минуте, но в итоге разгромил «Ливерпуль»

«Ливерпуль» и «Реал» сошлись в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ремейк последнего финала Лиги чемпионов на стадии 1/8. Обидно, когда жребий сводит «Реал» и «Ливерпуль» так рано, но в сегодняшнем состоянии, пожалуй, их нельзя назвать фаворитами ЛЧ. Хотя, команды безусловно достойны друг друга: кубковой воли, опыта, характера «Реалу» и «Ливерпулю» не занимать, именно поэтому их дуэль ожидалась с таким трепетом. «Красные» поднабрали сил к визиту Мадрида – две победы в двух матчах, а «короли» недавно выиграли Клубный чемпионат мира.

В атаке «Ливерпуля» Мо Салах составил трио с новичками Дарвином и Гакпо, начали они невероятно мощно. Главным героем, конечно, был египтянин, который мстил «Реалу» за два финала Лиги чемпионов. Сначала он шикарной передачей от правого угла штрафной площади вскрыл оборону соперника, позволив Дарвину пробить пяткой и издевательски переиграть Куртуа.

Потом Мо должен был забивать сам. Примерно из той же точки начал сольный проход, раскачал трёх соперников и пробил в ближний угол – мимо. А через минуту Салах всё же забил. Помог ему Куртуа ужасающе мяч обработавший. Пока бельгиец разбирался в своих длиннющих ногах, подбежал Мохамед и проткнул мяч в сетку – 2:0. Казалось бы, месть состоялась, но «Ливерпуль» слишком рано отдал инициативу.

В старте «Реала» неожиданно нашлось место и Бензема, и Винисиусу, и Родриго, и Вальверде. И если Карим был совсем незаметен, то Винисиус блистал. Просто шикарным ударом от левого угла штрафной площади бразилец положил мяч под дальнюю штангу, заставив капитулировать Алиссона. Через 10 минут он пытался повторить ровно такой же трюк, но немного недокрутил, чем позволил голкиперу-соотечественнику совершить классный сейв.

Алиссон должок Винисиусу вернул, напомнив про дух Лориса Кариуса на «Энфилде», и сравняв счёт по результативным ошибкам вратарей. Голкипер «Ливерпуля» пытался отдать ответную передачу Джо Гомесу, но попал точно в ногу Винисиусу, от которой мяч спланировал в сетку – 2:2. Умопомрачительный по скоростям тайм команды просто обязаны были завершить шикарной атакой, и провёл её «Реал». Куртуа к центру поля вбросил от ворот, Вальверде в касание отправил по флангу Винисиуса, тот прострелил на дальнюю штангу, и только героический подкат Роберстона помешал Родриго внести мяч в сетку.

Не получилось у одного бразильца в конце первого тайма, получится у другого в начале второго. Подумал так Лука Модрич и со штрафного навесил точно в голову Эдеру Милитао. Защитник «Реала» даже немного пригнулся, головой проткнув мяч в сетку с линии вратарской – 2:3. А через 10 минут заговорил наконец и Карим Бензема. Француз на линии штрафной площади обыгрался с Родриго и не лучшим образом пробил после ответной передачи, но мяч задел ногу Джо Гомеса, изменил траекторию полёта и оказался в сетке – 2:4.

«Ливерпуль» атаковал больше, но словно потерял уверенность. «Реал» же отвечал чётко, жалил по-настоящему. Окончательно добили «красных» быстрая контратака и Карим Бензема. Винисиус пасовал на француза, а тот выдержал паузу, обыграл выбросившегося Алиссона и пробил точно в «девятку», чтобы не позволить защитникам засейвить на «ленточке» - 2:5. От такого удара «Ливерпуль» уже не оправился, концовка шедеврального матча прошла относительно спокойно. Невероятные 2:5 на «Энфилде»!