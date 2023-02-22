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Лига чемпионов

Матч-шедевр на «Энфилде»! «Реал» пропустил два к 14-й минуте, но в итоге разгромил «Ливерпуль»

22 Февраля 2023 • 00:54 Комментировать (12)
Ливерпуль
2:5
Реал Мадрид
окончен

«Ливерпуль» и «Реал» сошлись в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Ливерпуль2:5Реал Мадрид
(1:0) Нуньес Дарвин4'  
(2:0) Салах Мохамед14'  
  21'Винисиус Жуниор (2:1)
  36'Винисиус Жуниор (2:2)
  48'Милитао Эдер (2:3)
  56'Бензема Карим (2:4)
  67'Бензема Карим (2:5)
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентГомес Джо 73' (Милнер Джеймс ( 73') Ван Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон Джордан 73' (Матип Жоэль ( 73') Фабиньо ЭнрикеБайчетич Стефан 85' (Эллиотт Харви ( 85') Салах МохамедГакпо Коди 64' (Жота Диогу ( 64') Нуньес Дарвин 64' (Фирмино Роберто ( 64')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексКейта НабиКеллехер КаомхинДжонс КёртисЦимикас КостасАдриан Сан-МигельКарвалью Фабиу
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерРюдигер АнтониоАлаба Давид 27' (Начо Фернандес ( 27') Вальверде ФедерикоКамавинга ЭдуардоМодрич Лука 87' (Асенсио Марко ( 87') Родриго 81' (Себальос Дани ( 81') Бензема Карим 87' (Кроос Тони ( 87') Винисиус Жуниор  60'
Запасные: Одриосола АльвароМартин МариоВаскес ЛукасАзар ЭденЛунин АндрейРодригес АльвароАррибас СерхиоВальехо ХесусТчуамени Орельен
21 февраля. Стадион "Энфилд".

 

Ремейк последнего финала Лиги чемпионов на стадии 1/8. Обидно, когда жребий сводит «Реал» и «Ливерпуль» так рано, но в сегодняшнем состоянии, пожалуй, их нельзя назвать фаворитами ЛЧ. Хотя, команды безусловно достойны друг друга: кубковой воли, опыта, характера «Реалу» и «Ливерпулю» не занимать, именно поэтому их дуэль ожидалась с таким трепетом. «Красные» поднабрали сил к визиту Мадрида – две победы в двух матчах, а «короли» недавно выиграли Клубный чемпионат мира.

В атаке «Ливерпуля» Мо Салах составил трио с новичками Дарвином и Гакпо, начали они невероятно мощно. Главным героем, конечно, был египтянин, который мстил «Реалу» за два финала Лиги чемпионов. Сначала он шикарной передачей от правого угла штрафной площади вскрыл оборону соперника, позволив Дарвину пробить пяткой и издевательски переиграть Куртуа.

Потом Мо должен был забивать сам. Примерно из той же точки начал сольный проход, раскачал трёх соперников и пробил в ближний угол – мимо. А через минуту Салах всё же забил. Помог ему Куртуа ужасающе мяч обработавший. Пока бельгиец разбирался в своих длиннющих ногах, подбежал Мохамед и проткнул мяч в сетку – 2:0. Казалось бы, месть состоялась, но «Ливерпуль» слишком рано отдал инициативу.

В старте «Реала» неожиданно нашлось место и Бензема, и Винисиусу, и Родриго, и Вальверде. И если Карим был совсем незаметен, то Винисиус блистал. Просто шикарным ударом от левого угла штрафной площади бразилец положил мяч под дальнюю штангу, заставив капитулировать Алиссона. Через 10 минут он пытался повторить ровно такой же трюк, но немного недокрутил, чем позволил голкиперу-соотечественнику совершить классный сейв.

Алиссон должок Винисиусу вернул, напомнив про дух Лориса Кариуса на «Энфилде», и сравняв счёт по результативным ошибкам вратарей. Голкипер «Ливерпуля» пытался отдать ответную передачу Джо Гомесу, но попал точно в ногу Винисиусу, от которой мяч спланировал в сетку – 2:2. Умопомрачительный по скоростям тайм команды просто обязаны были завершить шикарной атакой, и провёл её «Реал». Куртуа к центру поля вбросил от ворот, Вальверде в касание отправил по флангу Винисиуса, тот прострелил на дальнюю штангу, и только героический подкат Роберстона помешал Родриго внести мяч в сетку.

Не получилось у одного бразильца в конце первого тайма, получится у другого в начале второго. Подумал так Лука Модрич и со штрафного навесил точно в голову Эдеру Милитао. Защитник «Реала» даже немного пригнулся, головой проткнув мяч в сетку с линии вратарской – 2:3. А через 10 минут заговорил наконец и Карим Бензема. Француз на линии штрафной площади обыгрался с Родриго и не лучшим образом пробил после ответной передачи, но мяч задел ногу Джо Гомеса, изменил траекторию полёта и оказался в сетке – 2:4.

«Ливерпуль» атаковал больше, но словно потерял уверенность. «Реал» же отвечал чётко, жалил по-настоящему. Окончательно добили «красных» быстрая контратака и Карим Бензема. Винисиус пасовал на француза, а тот выдержал паузу, обыграл выбросившегося Алиссона и пробил точно в «девятку», чтобы не позволить защитникам засейвить на «ленточке» - 2:5. От такого удара «Ливерпуль» уже не оправился, концовка шедеврального матча прошла относительно спокойно. Невероятные 2:5 на «Энфилде»!

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль
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Комментарии (12)
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Sergey999
22 Февраля 2023 в 01:17
Главное Мадриду темп не сбавлять. И тогда все возможно)))
gresnik
22 Февраля 2023 в 01:10
Hala Madrid!!!
Ливерок был унижен...и по делу...летом нужен новый тренер и куча игроков сплавить..ван дейка отпустить..Салаха тоже...(этот фараон вообще уже 2 год много болтает.что уйти желает) можно его кстати и к нам по дешевке на правый фланг)))
У нас понравились Вини ( бегал, терзал,уничтожал, так бы в чемпионате)) ну и конечно Феде вездесущий...(продавать его вообще нельзя..пускай играет лет 10 и станет легендой клуба)
Артур Измаилов
22 Февраля 2023 в 01:08
«Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов: 4 чётких сигнала, что это правда
20 Февраля 2023
Евро-Футбол онлайн:
___________
уберите эту статейку, просто сотрите из сайта, опрос тоже )))) вуахахахах))))))))
SpsGod
22 Февраля 2023 в 01:03
Ожидал матч примерно как с МЮ - Барса.
Обе команды находятся не в лучших кондициях и к счастью, у Ливера проблем гораздо больше.
Привоз Куртуа - бывает, даже лучшие иногда ошибаются. Хорошо, что Вини забил - первый гол сразу дал понять, что все нормально и ситуация исправима.
Артур Измаилов
22 Февраля 2023 в 01:03
Больше всего понравился Камавингва, получше Чуамени играет, который матч уже. Растет парень
SpsGod
22 Февраля 2023 в 01:04
Согласен, очень гибкий и динамичный да еще и цепкий.
Артур Измаилов
22 Февраля 2023 в 01:05
И с отличным пасом
CELTIC FROST
22 Февраля 2023 в 01:01
Увы. гомес - традиционен Ливерпуль. как только у него садятся батарейки - жуток. оборона и центр поля - действуют на уровне условного Саутгемптона. и ему требуется серьезнейшая перестройка. А Клопп. да - аут. Если кто помнит. подобное с ним было и в конце работы с Боруссией. когда команда просто перестала играть и также решетила в защите. Жаль. он не смог добиться того. чего вполне здесь мог. Но - пора...
Vladik1993-25
22 Февраля 2023 в 01:00
Да, всё таки нужно сначала пропустить Мадриду!! Чтобы потом наслаждаться его игрой!!С победой всех!!!)))
Vova52
22 Февраля 2023 в 01:00
молодец Реал
FORZAYOU
22 Февраля 2023 в 00:58
Идеальное убийство. Качество в пасах просто зашкаливало!
Артур Измаилов
22 Февраля 2023 в 00:58
Самое смешное то, что сегодня вечером "мегаредактор" из ЕФ выложил статейку, мол Ливер может ЛЧ взять, как бы в фавориты записал))) А еще пару дней назад выложили очередной дилетантский заголовок, мол Ливерпуль вернулся, побеждая Ньюкасл 2-0, где полтора тайма соперник был в меньшестве. Нынешний Ливерпуль просто ДНО, увы но факт ! Очень уважаю этот клуб, но такого не ожидал от них. Почеловеческий жаль красных, ну и конечно же Клоппа.
А Реал в очередной раз доказал, что ЛЧ - это его турнир. Просто БРАВО! Браво за то, что проигрывая 2-0, не поплыли, а побежали вперед, когда любая другая команда легко поплыла бы и с большой долей вероятности был бы разгромлен. Еще раз - БРАВО РЕАЛ !!! Разгромить такой мегаклуб как Ливерпуль, да еще на Энфилде, дорого стоит. Исторический матч, исторический камбэк!
Hala Madrid !
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