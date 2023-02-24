Винисиус — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Официальный сайт УЕФА подвел результаты голосования среди болельщиков, которые выбирали лучшего футболиста Лиги чемпионов на этой неделе. Победу одержал 22-летний Винисиус.

Напомним, 21 февраля «Реал» разгромил в гостях «Ливерпуль» (5:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразильский вингер отметился в этой игре двумя забитыми мячами и записал в свой актив один ассист.

Ответный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 15 марта, начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.