Гранат рассказал, какие команды хотел бы увидеть в финале Лиги чемпионов

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился информацией, кого бы хотел увидеть в финале Лиги чемпионов.

«В финале хотелось бы увидеть «Наполи» с «Реалом». Итальянская команда по игре и по сезону заслуживают пробраться в финал», — приводит слова Граната Sport24.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» встретится в гостях с «Айнтрахтом», а мадридский «Реал» сыграет против «Ливерпуля». Оба матча состоятся 21 февраля, начало игр запланировано на 23:00 по московскому времени.

Напомним, «Реал» является действующим победителем самого престижного европейского турнира. В финале ЛЧ-2021/22 подопечные Карло Анчелотти оказались сильнее «Ливерпуля» (1:0).