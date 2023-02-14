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Лига чемпионов

Гранат рассказал, какие команды хотел бы увидеть в финале Лиги чемпионов

14 Февраля 2023 • 16:38 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1 1.90 X 3.90 2 3.70
21.02 23:00

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился информацией, кого бы хотел увидеть в финале Лиги чемпионов.

«В финале хотелось бы увидеть «Наполи» с «Реалом». Итальянская команда по игре и по сезону заслуживают пробраться в финал», — приводит слова Граната Sport24.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» встретится в гостях с «Айнтрахтом», а мадридский «Реал» сыграет против «Ливерпуля». Оба матча состоятся 21 февраля, начало игр запланировано на 23:00 по московскому времени.

Напомним, «Реал» является действующим победителем самого престижного европейского турнира. В финале ЛЧ-2021/22 подопечные Карло Анчелотти оказались сильнее «Ливерпуля» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Владимир Гранат
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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