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Лига чемпионов

Нигматуллин заявил, что не ждёт от Лиги чемпионов сенсаций

16 Февраля 2023 • 22:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1 1.90 X 3.90 2 3.70
21.02 23:00

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин назвал три команды, которые, по его мнению, возьмут Кубок Лиги чемпионов УЕФА в текущем футбольном сезоне. В списке нет сенсаций – кандидаты на победу всё те же.

«Либо мадридский «Реал», либо «Бавария» или «Манчестер Сити». Не жду никаких сенсаций в этом розыгрыше. Думаю, что кто-то из этой тройки заберёт титул», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что на текущей неделе уже прошли первые матчи 1/8 финала турнира, в них «Бавария» победила «ПСЖ» на выезде (1:0), «Милан» дома одолел «Тоттенхэм» (1:0), дортмундская «Боруссия» со счётом 1:0 обыграла «Челси», а «Бенфика» на выезде уверенно разобралась с «Брюгге» - 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Руслан Нигматуллин
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