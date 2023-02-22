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Лига чемпионов

Экс-президент «Реала» Кальдерон – о победе над «Ливерпулем»: «На такое способен только «Реал»

22 Февраля 2023 • 22:03 Комментировать
Ливерпуль
2:5
Реал Мадрид
окончен

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал успех команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Коллектив Карло Анчелотти уступал со счётом 0:2 к 14-й минуте, но увёз победу 5:2 из Англии.

«Прошлой ночью все вновь увидели, насколько «Реал» устойчив психологически. Не думаю, что какая-либо другая команда смогла бы выдать нечто подобное. «Реал» творит чудеса, попадая в сложные ситуации, и особенно это касается Лиги чемпионов. Это наш турнир. Мы всегда гордились этим, и теперь мы снова показываем, насколько уникален наш клуб», – цитирует Talksport Кальдерона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Рамон Кальдерон
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