Матип рассказал, что думает о Клоппе

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился восхищением от работы своего наставника.

Камерунский футболист пополнил цвета «красных» в июле 2016 года, перебравшись из немецкого «Шальке 04».

«Клопп оказал на меня огромное влияние, – приводит Talksport слова 31-летнего центрбека. – Именно он привёл меня сюда, под его руководством я значительно прибавил как игрок. Трудно представить на его месте кого-то другого», – высказался Матип незадолго до матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Жоэль Матип провёл 182 матча за «Ливерпуль», отметившись в них десятью забитыми мячами.