В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала».

Как показывает статистика, «Ливерпуль» не может выиграть у «Реала» уже семь матчей кряду - за это время были проиграны шесть поединков, в том числе финалы Лиги чемпионов в 2018 и 2019 годам, и лишь одна игра завершилась вничью.

С другой стороны, перед этой неудачной серией у «Ливерпуля» была серия из трех побед кряду над «Реалом» - в 1981 в финале Кубка чемпионов и две встречи в сезоне 2008/2009 в 1/8 финала ЛЧ, обе были выиграны именно англичанами.