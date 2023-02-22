«Реал» - первая команда, забившая пять голов в матче еврокубка на «Энфилде»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сражается в гостевом матче с «Ливерпулем», игра получается очень результативной, мадридский «Реал», выступающий в качестве действующего обладателя самого престижного турнира в европейском клубном футболе, отличился уже пять раз.

Как выяснилось, «Ливерпуль» впервые в своей истории пропустил пять мячей в еврокубковом матче на своем легендарном стадионе «Энфилд». Ранее мерсисайдцы не пропускали даже хотя бы четыре мяча.

Следить за событиями игры между «Ливерпулем» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.