Каррагер: «Ливерпуль» не найдёт второго Клоппа»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что наставник Юрген Клопп не должен покидать свою должность.

Разговоры о необходимости перемен в «Ливерпуле» распространились с новой силой после сокрушительного поражения «красных» в домашнем матче Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (2:5). Несмотря на продолжающиеся неудачи, Каррагер не считает Клоппа виновником бед: «Где «Ливерпуль» найдёт ещё одного Клоппа? Я считаю, что это невозможно, поэтому в первую очередь я бы задумался о смене состава, но не тренера. Думаю, «Ливерпулю» нужно значительно обновить команду», – цитирует Mirror экс-защитника.