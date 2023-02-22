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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Ливерпуль» не найдёт второго Клоппа»

22 Февраля 2023 • 20:36 Комментировать
Ливерпуль
2:5
Реал Мадрид
окончен

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что наставник Юрген Клопп не должен покидать свою должность.

Разговоры о необходимости перемен в «Ливерпуле» распространились с новой силой после сокрушительного поражения «красных» в домашнем матче Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (2:5). Несмотря на продолжающиеся неудачи, Каррагер не считает Клоппа виновником бед: «Где «Ливерпуль» найдёт ещё одного Клоппа? Я считаю, что это невозможно, поэтому в первую очередь я бы задумался о смене состава, но не тренера. Думаю, «Ливерпулю» нужно значительно обновить команду», – цитирует Mirror экс-защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Юрген Клопп
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