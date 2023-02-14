​Динияр Билялетдинов предрекает «Ливерпулю» провал в Лиге чемпионов

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов оценил перспективы «Ливерпуля» в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что на стадии 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента «Ливерпуль» будет играть против «Реала».

«Ливерпуль», мне кажется, провалится. «Реал» воспользуется их проблемами в обороне. Думаю, у мерсисайдцев шансов нет», - высказался Билялетдинов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что «Ливерпуль» сейчас занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Накануне мерсисайдцы прервали неудачную серию в АПЛ, обыграв в дерби «Эвертон» (2:0).