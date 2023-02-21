«Ливерпуль» и «Реал» объявили составы на очную битву в Лиге чемпионов

Менее чем через час на арене «Энфилд Роуд» в Ливерпуле стартует один из самых жарких матчей 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА – кризисный «Ливерпуль», который уже потерял шансы на чемпионство в Англии, попытается всеми силами исправиться в еврокубке и обыграть не кого-то, а действующего обладателя трофея - сам мадридский «Реал». Клубы уже объявили составы на игру, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Байчетич, Фабиньо, Хендерсон, Нуньес, Гакпо, Салах;

«Реал»: Куртуа, Алаба, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Вальверде, Камавинга, Модрич, Родриго, Бензема, Винисиус;

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