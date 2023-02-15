Шишкин полагает, что «Реал» снова выиграет в Лиге чемпионов

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин назвал главного фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов. По его мнению, им является действующий победитель самого престижного клубного турнира в мире – мадридский «Реал».

«ПСЖ» и «Бавария» - явные фавориты на титул в этом году точно, но кто-то из них обязательно скоро вылетит. Это непредсказуемый турнир, всякое уже бывало. Фаворитом номером один всегда называют «Манчестер Сити», но побеждает каждый раз почти «Реал». Полагаю, у опытных клубов шансов побольше и в «Реале» знают, как выигрывать этот турнир, они уже приспособились к нему», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Напомним, вчера вечером стартовали первые матчи плей-офф Лиги чемпионов – «ПСЖ» дома уступил «Баварии» (0:1), а «Милан» на «Сан-Сиро» с таким же счётом обыграл «Тоттенхэм».