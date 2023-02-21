Анчелотти – самый неудобный соперник для Клоппа в Лиге чемпионов

Сегодня Юрген Клопп попробует улучшить статистику личных встреч с мадридским «Реалом» и Карло Анчелотти.

В эти минуты на «Энфилде» «Ливерпуль» принимает «сливочных» в рамках 1/8 финала. Команды Клоппа потерпели пять поражений в десяти матчах против «Реала» – больше, чем против любого другого соперника. При этом немецкому специалисту удалось обыграть мадридцев трижды, включая матчи у руля «Боруссии» Дортмунд. Примечательно также, что Карло Анчелотти брал верх в противостоянии с коллективами Клоппа четырежды – больше, чем любой другой тренер в Лиге чемпионов.

В прошлогоднем финале главного еврокубка «Реал» обыграл «Ливерпуль» с минимальным счётом.