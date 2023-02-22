«Ливерпуль» в третий раз в 21-м веке получил пять или более голов на своём поле, с учетом всех турниров

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала», и такое с клубом случилось в 21-м веке во всего лишь третий раз - с учетом всех турниров, в которых выступал клуб.

В предыдущие разы это случалось в матчах чемпионата Англии - в январе 2007 года было поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 3:6, а в октябре 2019 года была ничья 5:5 - со все тем же лондонским «Арсеналом».

Ответный матч команд состоится пятнадцатого марта, на поле мадридского «Реала».