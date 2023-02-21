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Лига чемпионов

Салах повторил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов

21 Февраля 2023 • 23:39 Комментировать
Ливерпуль
2:2
Реал Мадрид
1 2.25 X 3.00 2 3.60
1-й тайм

Сегодня форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил свой 44-й гол в Лиге чемпионов. Тем самым, египтянин повторил рекорд легендарного форварда «Челси» Дидье Дрогба, который забил в ЛЧ столько же. Теперь Салах и Дрогба – самые результативные игроки в истории Лиги чемпионов среди африканских игроков.

Напомним, прямо сейчас «Ливерпуль» на «Энфилд Роуд» принимает мадридский «Реал», в результативной встрече к концу первого тайма забито уже три гола, счёт матча – 2:1 в пользу «красных». Первый гол противостояния оформил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес – он поразил ворота Тибо Куртуа пяткой после ассиста Салаха.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Дидье Дрогба Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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