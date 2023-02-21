Салах повторил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов

Сегодня форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил свой 44-й гол в Лиге чемпионов. Тем самым, египтянин повторил рекорд легендарного форварда «Челси» Дидье Дрогба, который забил в ЛЧ столько же. Теперь Салах и Дрогба – самые результативные игроки в истории Лиги чемпионов среди африканских игроков.

Напомним, прямо сейчас «Ливерпуль» на «Энфилд Роуд» принимает мадридский «Реал», в результативной встрече к концу первого тайма забито уже три гола, счёт матча – 2:1 в пользу «красных». Первый гол противостояния оформил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес – он поразил ворота Тибо Куртуа пяткой после ассиста Салаха.