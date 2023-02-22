Винисиус: «Хочу продолжать творить историю в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пообщался с журналистами после победы над «Ливерпулем» (5:2).

22-летний бразилец был признан лучшим игроком встречи на «Энфилде» – его дубль положил начало камбэку «Реала» после двух пропущенных мячей.

«Это «Реал»! – высказывается герой матча. – Я хочу оставаться здесь и продолжать творить историю вместе с клубом. «Реал» – мой дом», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо футболиста.

Винисиус Жуниор стал автором шести забитых мячей и двух результативных передач в семи поединках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года.