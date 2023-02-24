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Лига чемпионов

Черчесов: «У «Реала» есть качества, которые позволяют команде перевернуть любую игру»

24 Февраля 2023 • 19:29 Комментировать
Ливерпуль
2:5
Реал Мадрид
окончен

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился своим мнением по поводу матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем», по итогам которого испанская команда одержала победу со счётом 5:2.

По мнению российского специалиста, важную роль поединке сыграл менталитет победителя, который сформировался у «Реала» после многочисленных побед в главном европейском турнире.

«У нас врач болеет за «Ливерпуль». Когда счёт стал 2:0, мы созвонились, и я ему сказал: «Если до перерыва 2:0 не останется, то вряд ли «Ливерпуль» выиграет». Так и случилось. У «Реала» есть качества, которые позволяют команде перевернуть любую игру», — передаёт речь Черчесова издание «Чемпионат».

Ответная встреча команд состоится 15 марта в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Станислав Черчесов
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